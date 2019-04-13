高雄市長韓國瑜訪美，全台都注目，但此行卻遭民運人士王丹狂酸，韓國瑜先是要王丹去關注金正恩，而在今天被問到時，二嗆王丹，不但痛批王丹越活越沒出息，還嗆王丹「猥褻」，口氣之重前所未見。

根據《TVBS》報導，當記者問到韓國瑜關於王丹問題時，韓國瑜先是表示「其實王丹沒有必要這樣，他是舉世聞名的民運人士」，接下來話鋒一轉，開炮怒轟「現在變成台獨打手，這不是越活越沒出息了嗎」。

韓國瑜繼續開砲「你是世界公認出名的民運人士，現在把自己變得這麼猥褻、沒有出息的台獨打手，你不覺得靈魂都要黑掉了嗎」，「從民運人士轉為台獨打手，這種政治彈性舉世無雙，都可以上金氏世界紀錄了」。

近日韓國瑜與王丹隔空交火，王丹大酸韓國瑜的哈佛演說根本是閉門座談，卻為此自吹自擂、沾沾自喜，引起高市府不滿，繼王淺秋跳出來反擊後，韓國瑜也二度回嗆，這恐怕是韓國瑜頭一次在鏡頭前用字如此之重，讓人始料未及，也顯示對於王丹頻頻糾纏的不耐煩。

(中時電子報)