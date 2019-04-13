社會福利是政府照顧人民的職責，但礙於資源有限、法令規定等，有些需要幫助的人無法藉此獲得協助，潮州鎮公所有鑑於此，將設立「潮州鎮社會救助金專戶」，以合法公開的募款方式加上專業社工師的規畫，補強公所在社會福利服務上的不足。

潮州鎮長周品全指出，公部門的社會福利預算雖有限且規定又多，但在整合資源上較民間慈善團體要有優勢，因此盼藉設立「潮州鎮社會救助金專戶」，讓公所在社會福利的服務上能更全面性，此外還新聘專業社工師來規畫協助，讓公所提供的社會福利專業性更加周全。

周品全為讓公所的社會福利制度達到全面專業化，除聘社工師外，社會課長也由有社工師背景的黃韋仁擔任，而經專業規畫後，救助金專戶將有社會救助、社會慈善、社區服務、災害救助、教育助學、社會福利、人道救援等服務，且捐款人能指定用途。

黃韋仁指出，救助金專戶將採公開透明的募款管道，不僅會定期公開徵信募款的來源及支出，用途也將由委員會開會討論決定，絕對會讓捐款人知道自己的錢作為何種用途，而委員會是由代表會、民間慈善團體等人士組成，具有公信力得以監督。

救助金專戶將於14日正式開戶，但是這一消息傳出後，已經引起不少討論，高雄市大同獅子會便預先捐出20萬，會長張文昌說，自己是潮州人，得知公所要成立救助專戶後，決定不再沿襲往年自行募資辦理慈善的方式，而是將募集善款全數捐贈公所，以做最有效的運用。

(中時 )