女客扭腰嬌喊不要 老司機有備無患。(影片取自《爆料公社》)

計程車司機不好當！有網友在臉書《爆料公社》貼出一段女子搭計程車影片，後座女乘客到目的地後拿出卡片付費，但司機刷完卡要把卡片交還時，女乘客卻突然喊「不要...不要...」，讓司機覺得很莫名其妙，不過司機大哥也不是省油的燈，直說「我車上都有錄影」，女子才突然恢復正常，默默下車。這名女子異常的舉動引起網友熱議，紛紛討論她到底有何居心，不過也有人懷疑女子可能是「恐慌症發作」或是正在跟朋友說話。

影片中，女乘客在車上跟司機正常聊天，不過到了要下車的時候，司機把刷完好的卡片後要交還給她的時候，她卻突然變得不太一樣，女子突然喊著「不要…不要...」，司機覺得莫名其妙，一直問他「小姐你怎麼了」、「不要什麼...」接著司機說「我這裡有錄影喔！」女子才安靜下車離開，過程中司機還提醒她「小姐東西記得拿喔！」。

原PO網友說「好險這位司機大哥有車內攝影機，不然就慘了」，其他網友也說，「這年頭男生也要好好保護自己阿!」，不過也有網友說「她戴著耳機，是不是在和誰聊天？」也許是電話那頭的人用遠端操空著什麼，所以那個人才在喊不要...」

(中時電子報)