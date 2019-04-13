過去幾年來，「月配息基金」已經成為台灣退休族討論度最高的一種金融商品，朋友們互相見面，討論常常是哪一檔基金配息率比較高；「這基金可以配息8%、那個南非幣計價的基金還可以配到18%！」不少人聽到銀行理專或親朋好友如此推薦，都心動不已。

心裡盤算著，年配息8%，十年多，就有機會賺回本金。天下真的有這麼好的事嗎？過去10年來，在台灣販售的基金要熱銷，一定要有吸引人的配息率。但也不禁令人好奇，高配息基金的「利息」到底從哪裡來？挑選高配息基金，要注意什麼？

蠻荒之力 發掘收益來源

高配息基金到底施什麼魔法，配息可以如此誘人，其實關鍵就在這檔基金的投資標的。基金的投資標的中，能定期產生「利息」或「收益」的，大致可以分為股利、債券利息和另類投資收益。

以債券利息來說，能夠產生比較高利息的，多半是信用評級屬於非投資等級（或稱為垃圾債券等級）的企業或國家。

股債之外，基金經理人也使出蠻荒之力，四處發掘可以創造收益的投資標的，例如不動產證券化（REITs）、另類資產如飛機租賃、宿舍和社會住宅的收益等。有些基金也會透過衍生金融工具，例如賣出股票（指數）選擇權，有機會賺取權利金收益；透過外匯避險也有可能創造收益。不論是股利、債券利息、另類投資收益、衍生性金融工具和外匯等，基金公司會將這些加以組合，創造配息。

不要被配息迷惑 投資要看總報酬

雖說收益來源有上述各種可能性，但金融市場詭譎多變，不少配息基金投資人心中總是糾結這個問題「基金配息是不錯，但為何基金淨值好像大江東去，一路下跌？」

事實上，要買高配息基金，千萬不要被每個月的配息迷惑，重點要看「總報酬」。以債券為例，債券有配息、同時債券的價格也會隨市場狀況而有漲有跌。債券投資的總報酬就是配息加上債券價格漲跌（又稱為資本利得或利損）。至於基金淨值為什麼會下跌？舉例來說，若某基金的年配息為8%、當年度價格下跌9%，配息抵銷債券價格虧損，年化總報酬就-1%，基金淨值自然是下跌，也會產生「配本金」的疑慮。

4個撇步 挑出能月月享配息的好基金 (圖／pixabay)

配息難料 挑選配息基金有4撇步

投資配息基金，不論是股票型、債券型或股債混合型，首先要認識這是一場毅力戰。配息基金的原理，跟投資高股息股票的原理相通─當股息被領走後，接下來就看股票什麼時候可以填息。只是填息時間的長短，相當程度還是取決於投資標的本質。

重點是買進配息基金前，有沒有認清自己的投資屬性？當遇到市場大幅下跌時，你能夠忍住不贖回嗎？這筆投資的錢未來會不會急用？如果是以長期投資為目標、錢也沒有急用，就有機會「以時間換取空間」，一邊領配息、一邊等待市場恢復正常。

此外，很多熱愛配息基金的人會說，他們的目標是領息、只要每月能獲得配息，並不在意是否配本。這種思考方式的重點是，這些人是以先領回跟本金等值的配息為目標。一旦本金領回了、再來基金淨值高低並不重要，配息也都是歡喜賺。但還是要注意釐清自己的投資屬性。當遇到市場大幅下跌時，你是忍得住、能夠不在低點恐慌性贖回的人嗎？

最後，挑選配息基金，高配息雖吸引人，但還是要注意以下4個重點：1. 基金規模要夠大。2. 長期來說配息是否穩定。3. 基金淨值的波動會不會很大。4. 基金公司是否深耕台灣市場？基金規模夠大、基金公司願意深耕台灣，基金才不會被合併、消滅，基金公司才不會突然撤出台灣，投資人才能夠月月享配息、用時間搏回本金。

<本文反映專家意見，不代表本社立場>

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載。

(中時電子報)