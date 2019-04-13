祥儀企業的科技寶積木結構穩固耐損耗、承重力強，可以自由組裝成各項產品，未來進駐祥儀「智造機器人生態圈創生平台」的每一家業者，都可以自由運用。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦（右三）、祥儀企業董事長蔡逢春（左三）等人，12日宣示打造「智造機器人生態圈創生平台」，串聯全台機器人上中下游產業，拓展產業群聚。（蔡依珍攝）

祥儀企業公司創全台之先，打造民營機器人平台「智造機器人生態圈創生平台」，要串聯全台機器人上中下游產業，拓展產業群聚，預計進駐40廠家、年底正式營運，12日宣示啟動並舉辦招商說明會，市長鄭文燦大讚祥儀在推動桃園發展智慧科技城市上功不可沒，希望讓創業團隊一圓機器人的創業之夢。

鄭文燦說，過去人說給一隻槓桿可以把地球舉起來，給祥儀董座蔡逢春一個齒輪可以讓世界轉動，祥儀企業是機器人產業的標竿，為了推動機器人教育，祥儀企業在桃園打造「祥儀機器人夢工廠」，作為機器人的育成基地，每年參訪人次超過5萬人。

鄭文燦說，祥儀今年更獲經濟部中小企業處「中小企業城鄉創生轉型輔導計畫」補助，協助建立平台營運模式，打造出「智造機器人生態圈創生平台」，整合產業資源，讓有志於機器人產業的團隊、開發販售智造機器人相關工具、或是對機器人領域有興趣者，能夠透過平台學習智慧機械的相關知識，共同促進台灣智慧機器人產業的成長，祥儀企業的努力，將讓工業的桃園走向智慧的桃園。

經濟部中小企業處副處長蘇文玲也盛讚祥儀董座蔡逢春，透露補助其實只有一點點，祥儀支出的金額超過2倍，加上祥儀企業過往在工業製造、人工智慧與機電系統的眾多經驗，勢必能讓創業者得到更大的發展與協助。鄭文燦期盼持續結合軟體服務與硬體設備的雙重優勢，讓機器人領域的進入門檻降低，讓智慧製造成為桃園的特色，相信未來的前景可期。

蔡逢春則謙虛感謝政府協助，坦言世界許多先進國家工業機器人發展已相當成熟，桃園是最年輕的城市，有潛力發展生活服務型機器人，希望藉此殺出一條屬於台灣的通路和優勢，打造宜家環境，透過優勢整合發展生態鏈。

(中時 )