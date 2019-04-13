高雄巿長韓國瑜一行人在機場準備搭機前往洛杉磯。（林宏聰攝）

訪美中的高雄巿長韓國瑜在當地時間12日上午原訂與僑胞有早餐會，卻因為司機找不到路而取消，讓韓國瑜對僑胞很不好意思，而外界關心他的身體狀況，他則自比為「小李飛刀」李尋歡，表示沒有關係，身體很差、武功很高強，講完連自己都哈哈大笑。

本來只要15分鐘就能到的餐廳，開了一個半小時都到不了，讓為搭飛機轉往洛杉磯的韓國瑜一行人，不得已只好取消與僑胞的早餐會。韓國瑜也直說，遇到一個「兩光」的遊覽車司機。

韓國瑜搭機前受訪說，8點鐘上車，開到9點半還沒到，開了一個半小時，把我們搞慘了，也非常遺憾沒有跟僑胞見面，很多僑胞從外州趕過來，有人開車10幾個小時，或者坐飛機過來，希望大家見個面，照照相、聊聊天，結果沒辦法滿足他們，很不好意思。

對於有人提出陰謀論，懷疑司機是故意的，韓國瑜也笑了一下說，太多這些，他不想聯想這麼多，反正為什麼15分鐘車程，開了一個半小時，每一個人在車上都急得要死、急得不得了，對僑胞很不好意思，希望僑胞多多諒解。

韓國瑜表示，一直跟司機催，也有人抱怨司機怎麼這個樣子，害我們沒有辦法跟僑胞見面。另外，他也應要求展示了「戰利品」，是波士頓紅襪隊的帽子。

(中時 )