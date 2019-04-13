民進黨中執會延後總統初選，引發部分基層不滿。美麗島電子報董事長吳子嘉在談話性節目直指，民調將會出現姚文智2.0，那人就是小英總統，6月台北市長柯文哲非選不可。

吳子嘉指出，美麗島5月份開始正常作民調，一個禮拜一次，民調從現在開始，會出現姚文智的2.0版，6月份台北市長柯文哲非要選不可，這時白色的力量和淺綠的力量，會快速的在憂慮的情況下集中。

國民黨立委江啟臣則點出，蔡英文很有可能會變成姚文智2.0，照這個局發展下去，看柯文哲11日備詢的表情，是從頭笑到尾，還說英文，可能是看到民進黨英德之戰，開心的不得了。的確從「三腳督」的情況來看，民進黨內亂，綠的票會跑到柯P那裡去，小英減少了、柯P增加了，那就跟去年台北市長選戰一樣，所以就有人說，再這樣搞下去，小英很有可能變成姚文智2.0版。

不過。江啟臣也認為，民進黨內鬥雖厲害，但鬥完以後，癒合的力量是超越其他政黨的，這一點，國民黨還是要非常小心。

(中時電子報)