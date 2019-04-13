林思宇的水壺上粘著小時偶像的貼圖。（三立提供）

中為楊貴媚。（三立提供）

吳念軒、李佳豫。（三立提供）

在電視劇《三明治女孩的逆襲》中表現亮眼的林思宇（宇宙），首次在三立《月村歡迎你》擔任女一，劇中與坤達演情侶，她爆料從沒想過會和小學時期的偶像一起拍戲，以前將坤達所屬的男團Energy奉為神，因為他們翻地板的動作讓她著迷，還說是最殺的團體，而且很Man有肌肉，坤達吐槽：「妳最喜歡的是牛奶（團長）。」

林思宇除了蒐集他們整套專輯及週邊產品外，連改版專輯都不放過，林思宇直到現在，連喝水的水壺上都還粘著Energy的貼紙。有次林思宇的媽媽到片場探班，坤達不好意思的對林媽媽說：「不好意思，害妳女兒花好多錢。」坤達說，林思宇個性外向、走路又外八，有時讓他難入戲，連楊貴媚平時拍戲都會不斷叮嚀林思宇眼神要放柔，還要注意肢體。

坤達直言林思宇拍戲都來真的，有一場2人同床的戲，劇本原意要女方摸到謝坤達腹肌「硬硬的」，沒想到林思宇沿著腹肌游移到大腿，讓他超緊張，擔心對方「來真的」，坤達笑說，現在都會緊張未來床戲要怎樣演。是否先向老婆柯佳嬿報備？他笑稱「還好，她也常常沒報備」，前陣子柯佳嬿去台南拍戲，最長1個月沒見到，被問生子計畫，他說：「沒時間。」

吳念軒頂著花媽頭造型飾演正港台客，他說還有人虧頭髮就像一頂安全帽，這是他和飾演醫生的李佳豫湊對，私下兩人差13歲，李佳豫笑說，以前交過的男友最大差距也不過小她6歲而已，吳念軒也被虧每次戀愛交的女友好像也都是姊姊型。日前拍攝一場戲李佳豫要替吳念軒檢查燙傷的鼠蹊部，整晚拍戲都盯著「小小軒」，在「搖滾區」觀看感覺？她害羞又尷尬：「感覺我就不說了，但我想那一區是很多女孩夢寐以求。」

楊貴媚入行以來首次參與三立戲劇，這次合作年輕演員都對她讚不絕口，楊貴媚也說和年輕人對戲好處就是大家都很現代感。與影后對戲也要隨時防範她來真的，林思宇笑說，這次拍戲「來真的」不只有自己，飾演她媽媽的楊貴媚有場呼她巴掌的戲，大家都以為是掃過而已，沒想到楊貴媚掌掌都來真的，而且拍了8次，真的就是呼「八」掌。

(中時 )