聯合骨科（4129）董事長林延生12日在櫃買業績法說會上表示，今年在美日歐市場布建完成後，有機會開始展現獲利；在大陸與山東新華合資的公司，今年底或明年開發的人工關節將上市。另外，聯合的子公司冠亞，也將拚於年底前登錄興櫃。

冠亞主要業務為脊柱固定器、椎間盤融合器、骨科脊椎相關的手術器械發展，去年EPS達4.54元，聯合規畫將釋出持股3,000張，每股價格約落在88元。

看好未來營運的成長動能，聯合去年EPS達1.61元，卻大方配發現金股息2元。該公司今年第一季營收5.63億元，年減2.13％，預期第二季起可望恢復成長。

林延生表示，人工關節的市場競爭，最大的挑戰是品牌知名度和銷售渠道，最困難的點是打開市場，如同打陸軍戰一樣，除了品質，服務也要夠好。該公司開發的人工關節產品線齊全度，以往已達一線大廠品牌的75％，預期今年將達一線品牌的90％。

由於美國市場的經銷代理結束，聯合在直營業務持續發酵，歐洲市場近年成長力加速下，今年都有機會展現獲利；另外，近二年布局的日本市場，在髖關節產品已於去年10月上市，膝關節產品也在今年2月上市下，今年可望開始貢獻獲利。

林延生表示，聯合目前的策略是先求營收再求獲利，為了拓展海外市場經濟規模的成長，將會積極投入美國及日本市場的行銷費用，預期短期1～2年內營業費用率將和去年持平，若是未來營收達經濟規模後，營業費用將會有所改善。該公司全球人工關節刀量呈現成長的趨勢，全球已植入登記案例已有35萬餘件，在2018年使用產品高達5.4萬套，創歷史新高。

另外，有鑑於精準醫療時代來臨，手術機器人已成趨勢下，聯合最近也與THINK Surgical公司合作，將以旗下U2聯膝二代膝關節結合THINK Surgical的active機器手臂系統，希望可以提升全膝置換手術的精準度與再現性。

(工商時報)