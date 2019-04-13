永光（1711）受惠醫藥GMP驗廠費用減少與特化報價回溫帶動、獲利顯著回溫，前二月稅前淨利1.16億元，年增68％；以股本54.78億元計算，每股稅前淨利0.21元。日前大陸江蘇響水天嘉宜化工廠爆炸事故，恐影響染料中間體上游原料間苯二胺供應；對此，永光目前尚未聽到價格波動訊息，但若供應明顯受到影響，將依市況伺機漲價反應。

誠泰科（4767）去年營收10.61億元，毛利率23.97％，稅後淨利0.38億元，EPS為1.3元，決議配發現金股息1.2元，搭配跨入家電自動化領域利基佈局蓄勢發酵，烘托股價攀揚表態。

誠泰科因去年第4季跨入家電自動化領域，開發輕量化緩衝填縫熱熔膠應用於室內冷氣機、冰箱內之發泡熱熔膠，增添業績推進動力，加上研發的PM2.5聚烯烴熱熔膠濾清器上半年可看到研發成果，營運蓄勢看俏。在大陸工業轉型朝自動化、環保兩大方向發展之下，誠泰科已啟動機具機械化，產能可望增加五成。

永光產品包括染料、特用化學品、電子用化學品、印表機碳粉和原料藥等。前二月營運推進，除特化價格回溫，生技醫藥事業群的GMP驗廠顧問費用也轉為機動性，負擔明顯降低，收益動能復甦。

日前大陸江蘇天嘉宜化工廠發生爆炸事故。永光認為，觀察重點在於中國主管機關是否會將相關業者一併進行停工檢查，倘若所有業者均須配合停工，恐導致市場全面缺貨，進一步拉抬價格走高；屆時，連帶永光也可能會依受影響的產品向客戶調漲報價。反之，若屬短期意外缺貨、價格飆漲，目前原料庫存也有約三個月，營運不致影響。

(工商時報)