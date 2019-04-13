孫協志講出內心話。（中視提供）

孫協志與主人哈遠儀。（中視提供）

亞洲天團5566前陣子才完美結束小巨蛋演唱會，這場售票秒殺的演唱會，重現當年56天團氣勢。但大家都不知道，這場5566的演唱會其實差點又要告吹。身為隊長的孫協志近日接受中視《改變的起點》專訪，對於在小巨蛋開唱這件事，他透露「我是第一個投反對票的」。

對於5566小巨蛋演唱會座無虛席、佳評如潮，孫協志說，其實這都歸為「結果論」，他坦言當初會第一個投反對票的原因，就是大家對於5566的印象，可能還停在過去輝煌的模樣，「要辦這場演唱會，你必須要承擔風險，我們的票能不能賣得好，我們的演出能不能比過去更精采，如果少了這些，大家的印象就只會停留在他們真的不行了、真的老了」。

畢竟難得有機會能站上小巨蛋的舞台，和5566團員溝通後，孫協志最終也被王仁甫給說服。不過對於這場連小刀都到場，獨缺王紹偉的小巨蛋演唱會，是否真如大家所說有心結？孫協志說，不該用心結來形容，「只是大家沒有溝通好」，強調「5566其實對我來說並不限定於幾個人，是一個精神指標，幾個人都是5566」。

出道24年，孫協志說演藝生活多次起落，除了事業的低潮外，離婚打擊是最大的；曾在家中痛哭、搥牆，孫協志回憶說，雖然不會真的尋死，但當時「真想死，尤其是在離完婚的階段」。如今走出來，他表示在經歷過離婚打擊後，「我沒有任何怨恨，我還是覺得很感謝，感謝的是我學到了更多東西，我覺得我變得更成熟，接下來我會更懂得怎麼樣好好的照顧另一半」。中視《改變的起點》播出時間：中視綜合台4／13(六) 下午14：00 、中視新聞台4／14 (日) 晚間23：00

(中時 )