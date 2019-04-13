胡忠信每個月領民視薪水而不是主持費。資料照

郭倍宏（右）當初主動找彭文正夫妻主持節目，左為當時的民視總經理王明玉。資料照

彭文正主持的節目隨著郭倍宏被拔官之後也將收攤。資料照

民視前董事長郭倍宏被拔官之後，台內政策隨之跟著動盪，首當其衝的是郭倍宏當初一手打造、傳出年燒8000萬的政論節目《政經看民視》，民視高層12日證實節目確實高達近8000萬，日前新任7位常董開會後決議以該節目製作費太高、收視不佳為由將節目收掉，目前日期未定。

剛播出沒多久的《周玉蔻─辣新聞152》「留校查看」，民視高層亦證實余莓莓的新節目確定不開了，宣判胎死腹中，並打臉彭文正，依公司內部財務報表顯示，《政經》去年虧損1800萬，並非彭文正所言年賺1億。

郭倍宏3年前因現任民視董事長王明玉力挺，拔擢為民視董事長之後大動作招兵買馬，除了挖角彭文正、李晶玉夫妻主持《政經看民視》，還挖了胡忠信主持《新聞大解讀》，郭卸任前，安排周玉蔻、余莓莓陸續在民視台灣台開設新節目，在民視新經營團隊包括現任董事長王明玉及7位新常董上任後，日前針對民視內所有帶狀節目一一檢討收益。

《政經》爆腰斬，主持人彭文正12日在臉書表達不滿，寫道「黑手來了，大家看著辦」，表示《政經》開播3年來在民視收視率不是第一就是第二；也指出年播313集，每小時節目總成本不到10萬，強調1年替民視淨賺1億以上，「這樣的節目要收掉？股東可以去按鈴申告背信了」。對於節目被指平均收視僅有0.6，彭文正更列出「證交法」條文，直批「副董事長散布不實訊息」。

民視副董事長黃明展表示，7位常董日前開會看了財務報表，並非如彭文正所言「年賺1億」，而是去年虧損1800萬，前年虧損更高，「如果收視成長，成本高就算了，但收視下降、成本逐年提高，常董們針對所有帶狀節目檢討，有比較各節目虧損程度，《政經》的節目是虧損最高的，周玉蔻的節目剛開，會給她幾個月觀察時間，如果沒達標照樣收掉」，強調《政經》就算轉型也無濟於事。

彭文正夫妻的主持約當初沒透過當時總經理王明玉，而是直接和郭倍宏簽約，如今郭被拔官，民視知情人士表示，有跟郭倍宏要求拿出合約，但郭不給，高層因此決定虧損節目不能一直做下去，這些是政策性的決定；當初郭倍宏以新聞部員工方式聘用胡忠信，所以胡沒拿主持費，每個月領薪水，停掉胡的節目也無法節流，「但胡的節目會考慮轉型」。

《政經》年製作費約8000萬，每週播出6天，1年313集來算，2小時節目製作費約25萬，這與各家電視台政論節目比較，一般通常不超過10萬，收視好一點的政論節目，製作費頂多10萬初頭，《政經》製作費卻足足高出別人2至3倍，周玉蔻的節目也只有《政經》的3分之1。民視內部人士表示，股東已表達「不管經營團隊是誰，只要能讓民視賺錢最重要」，高層決定火速設下停損點是必然方向。

至於彭文正在臉書列出「證交法」條文，直批「副董事長散布不實訊息」，民視副董黃明展說，「我們只是就事論事，況且民視不是公開發行公司，我搞不懂這兩者有何關係」。

(中時 )