高雄市長韓國瑜在美國時間11日晚間出席波士頓僑界晚宴，席開72桌、近千人湧進餐廳高喊「選總統、救台灣」，韓國瑜還向僑胞喊說：「明年1月11日台灣見！」資深媒體人李艷秋在臉書點出，前總統馬英九、高雄市長韓國瑜訪美誰熱？「比馬當年熱多了！」

李艷秋在美國的一位朋友突然斷了音訊，她不禁擔心地Line他，朋友說正在忙著安排韓國瑜到美國訪問的事。李艷秋好奇問，「海外對韓有多熱？」朋友喊：「熱爆了，晚餐爆桌，再開早餐，又爆桌。」

李艷秋接著問，「比較一下馬英九最紅的時候去美國？」朋友：「比馬當年熱多了！」李艷秋：「比較一下蔡英文、朱立倫、柯文哲訪美和韓國瑜的熱度？」朋友回：「沒法比，其他人差遠了。」李艷秋忍不住問：「為什麼是他？」朋友直言，「因為窩囊太久，因為看到希望。」

李艷秋指出，海外論台灣政治一向更熱，也一向有動員的指標意義，藍緑皆然。韓國瑜才剛到美東，韓流已燒得滾熱，到了美西華人重鎮，想必更加澎湃，尤其韓國瑜一句「我們明年1月11日台灣見」，已經吹響海外韓流的召集令！她強調，韓國瑜憑著「溫良恭儉不讓」，就讓海內外藍軍歸隊，但韓流匯集的能量，只投射給韓國瑜一人，因此如果他不選，國民黨和其他總統候選人就都沾不到光。

網友說：「同意您的觀察，我自己在美國的親友對韓的反應跟您描述的一樣，熱度甚至超過台灣，紛紛表示計畫要回來投票。」、「不只美國，加拿大也相同挺韓的人超多的。」、「我也是住在美國25年的華僑，真的，窩囊太久了！」

(中時電子報)