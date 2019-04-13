新聞龍捲風

民進黨總統初選延後，「英德之爭」持續延燒，名嘴張友驊爆料說，兩醫界大老正在撮合綠白合作。而柯P在台南立委補選時，最後才跳出來挺無黨籍候選人陳筱諭，僅露臉15分鐘，其實是在告訴蔡英文總統「我還存在」。

張友驊在中天政論節目《新聞龍捲風》上指出，民進黨「三腳督」勝選希望有多大，他們都內心有數。蔡英文派出不少醫界的大老一再跟柯文哲溝通，因蔡認為勝選有希望，但希望渺茫，唯有綠白合作。

張友驊提醒國民黨說，兩位大老正在撮合綠白合，若成功的話，對國民黨將是一個非常強大的壓力。他甚至指柯文哲在台南立委補選只露臉15分鐘，其實是在告訴蔡英文「我還存在」，這一點值得國民黨留意。

另從9日《放言》的民調來看，2020「三腳督」若綠白合作(蔡英文22.3%+52.4%)，韓國瑜(37.4%)就危險了。

國民黨台南市議員謝龍介也強調，不要小看綠白合作，最後可能就會「蔡柯配」。蔡賴打到現在，空間已經被擠壓了，能取代賴清德、補蔡英文不足的就是柯P。這就要看柯是否願吞下來，民進黨要跟柯P談什麼條件，他才會願意結合。

(中時電子報)