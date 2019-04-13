今（13）白天東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升，北部及東半部高溫約27、28度，中南部高溫約30至32度；今天華南雲雨區東移，中部以北及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，東半部及中南部山區有短暫陣雨的機率，上半天北部降雨機率較高。今天清晨、夜間金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

空氣品質方面，今天宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區位於下風處，風速偏弱，污染物易累積，為「橘色提醒」等級。

明（14日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部地區有短暫陣雨，降雨甚至可擴展至南部，白天北部、東北部還未明顯降溫，但到了晚上也會轉涼。

下週一（15日）東北季風影響，北部、東北部較涼，其他地區早晚也稍涼，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲。

下週二、下週三（16日、17日）受鋒面影響，天氣較不穩定，西半部及東北部地區有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

下週四、下週五（18日、19日）偏東南風到南風，受南方雲系北移，南部、東南部及東部地區有短暫陣雨，其他仍有局部短暫陣雨。

20日至22日臺灣附近大致吹偏南風，天氣較為溫暖，環境仍有水氣，東半部地區及南部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

空氣品質方面，今天宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區位於下風處，風速偏弱，污染物易累積，為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)