◎中國時報

國家通訊傳播委員會（NCC）再對中天電視開罰100萬元，國民黨團立委昨天痛批NCC已淪為執政黨的「打手」、附隨組織，重罰中天是想殺雞儆猴，根本不配做獨立機關，NCC現在成了「髒CC」，乾脆解散算了。

高雄市長韓國瑜結束哈佛演講後，美國時間11日晚間出席波士頓僑界晚宴，韓粉熱情簇擁，全場華僑高喊「韓國瑜，選總統」，韓當場乾了1杯酒後說「希望明年1月11日，大家台灣見」；主持人追問，韓說，最重要是8個字，「台灣安全、人民有錢」，誰能做到這8個字，就是了不起的總統，請大家全力支持。留下不少想像空間。

民進黨中執會通過總統初選延長到5月22日後。黨內大老、前國防部長蔡明憲發表聲明，對蔡總統執政失望及中執會延後初選期程，決定退出民進黨。他說，黨內須尊重初選制度，民進黨最可貴是依民主自由精神創黨，在公平制度下競爭，「這是我們過去民進黨堅持的價值與理念」。同樣因不滿延後初選，無黨籍的台南市議員谷暮．哈就，也退出民進黨團運作。

前立法院長王金平昨赴台北市立大學演講，被問及參選總統問題，他稱自己「一定會在選舉公報上」，因相信初選一定會過關；他也提到對高雄市長韓國瑜這次選舉，不僅全力支持，至今也還繼續支持他擔任好市長，「要韓粉是我最韓粉耶！」

◎旺報

大陸國家主席習近平今年訪日已成定局，大陸領導人訪日，必發表共同文件。來自中日的消息指出，北京已向日方提出，將「構建設性的雙邊安全關係」寫入屆時兩國將共同發表的文件中，以雙方亞太安全合作，來抑制台灣的戰略地位。

大陸國家主席習近平將於今年訪日，是他接班後首次訪問東京，中日雙方對此非常重視，目前擬定兩個方案，一是同一年兩次訪日，二是大陸國務院總理李克強與習近平，今年先後訪日。

朝鮮半島局勢、日本新天皇即位與舉辦G20，今年東北亞是世界外交的重頭戲場域。其中大陸國家主席習近平擬於4月訪朝、5月訪韓、6月出席於大阪舉行的G20，再加上去年11月訪問菲律賓，習近平一年內完封第一島鏈重要國家。

中日這兩個強大經濟體，正在向東南亞展開既競爭又合作的博弈。中國現代國際關係研究院東北亞研究所研究員顏澤洋指出，在東南亞地區，中日正上演一場激烈博弈。日本重視投資東南亞有其背後考量，而中日雙方在此地區的競合博弈也將不斷升級。

◎工商時報

台股指數在「萬一」行情前震盪，投資人保守以對，惟基於全球資金仍寬鬆及下半年經濟景氣有復甦跡象，可挑選第一季財報優質股布局，包括南茂、台泥、台表科、泰碩等14檔，可望續演「有基之彈」。

大陸海關總署12日公布3月進出口數據，以美元計（下同），出口較去年同期大幅成長14％，優於市場預期。2019年第一季，由於進口表現遜於出口，大陸貿易順差較去年同期擴大70％至763.1億美元。展望第二季，海關總署預估可實現溫和成長。

行政院主計總處12日發布薪資調查統計，2月經常性薪資年增率降至1.86％，為近15個月首度跌破2％，薪資成長已有趨緩的跡象。而年初各業發放的年終獎金平均1.69個月，也比去年略低，顯示這一波景氣走弱對勞動市場已帶來影響。

財政部11日公布統計通報指出，2018年六都房屋稅額達到620億元，占全國總額78.8％。台北市144億元居冠、新北130億元居次，高雄市則恰好為百億元，居全國第三。

(中時電子報)