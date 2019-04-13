連續數天大地震，湖人總教練路克華頓(Luke Walton)也跟著離去，他只比總裁魔術強生多撐了3天。夾在中間的總管佩林卡(Rob Pelinka)是唯一倖存者，肩負尋找下任總教練的工作，這一切都讓球隊主將詹姆斯(LeBron James)措手不及。佩林卡表示：「感謝路克華頓過去3年的辛勞，祝他一路順風。」

路克華頓的出走完全在眾人意料之中，他也很快會找到新工作，剛開除教頭的國王對他頗有興趣。他湖人3年的戰績只有98勝148敗，但是大家都知道那不全是他的錯，他之前擔任勇士助理教練的好表現還是讓他很吃得開。

ESPN「沃神」則爆料前騎士教頭泰隆盧(Tyronn Lue)有機會接任湖人教頭，畢竟在路克華頓的悲劇之後，現在可以管得住詹姆斯的人選並不多。泰隆盧開季(去年10月底)忽然遭到騎士開除，他總共幫騎士拿下1座總冠軍以及3座東區冠軍。

比較意外的是佩林卡居然能留下來，在這場權力鬥爭他原本是最不被看好的，但也有可能只是多撐幾天。無論如何，季外的球星爭奪戰還未開始，湖人就又亂成一團了。

(中時電子報)