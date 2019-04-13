骨質疏鬆症，是女性停經後都得面臨的健康難題。骨質疏鬆造成脊椎壓迫性骨折，形成駝背、身高變矮，嚴重時還會導致髖骨骨折，造成行動不變，影響生活甚鉅。美國食品暨藥物管理局FDA日前通過一款刺激骨頭生長的骨質疏鬆新藥，但副作用不容小覷。

●美國骨質疏鬆新藥刺激骨頭生長，減少停經婦女骨折機率

FDA在這個月9日核准治療骨質疏鬆的新藥「Romosozumab」上市。這款新藥採注射治療，主要是刺激骨頭生長，適用的對象包括有骨質疏鬆而造成骨折病史的停經婦女；另外對於其他骨質疏鬆療法沒有反應的病患，也可使用。

「新藥物療法降低有骨質疏鬆的停經婦女遭遇骨折的風險。」FDA醫藥評估與研究中心主任喬菲（Hylton V. Joffe）指出，Romosozumab雖然是罹患骨質疏鬆症的停經婦女醫療福音，但它有潛在風險：增加心臟病、中風和心血管疾病的死亡風險。病患必須經過審慎的用藥評估，前一年有過心臟病或中風的病患，無法使用新藥。

美國FDA核准的骨質疏鬆新藥有副作用，將增加心臟病、中風、心血管疾病的死亡風險。(圖/pixabay）

●美國骨質疏鬆新藥副作用，增加心臟病、中風、心血管疾病死亡風險

FDA指示， Romosozumab的盒裝必須加註警語，載明新藥將增加心血管疾病的風險。Romosozumab的其他副作用還包括：頭痛、關節疼痛，以及注射部位可能會有不適。新藥每個療程不得超過12次劑量，結束後必須間隔一年才能再使用。

Romosozumab由Amgen and UCB兩家藥廠聯手開發，從2004年投入研究至今已經有15年時間。FDA指出，第一階段試驗結果顯示，在超過1萬1千多名受試者中，Romosozumab減少了73%的脊椎骨折機率，藥效可持續2年。第二階段試驗採Romosozumab和舊藥「雙磷酸鹽（Alendronate）」併用，結果受試者骨折風險減少一半。

●台灣骨質疏鬆患者，8成是女性

美國的骨質疏鬆病患超過1千萬人，其中停經婦女佔大多數。在台灣，統計顯示60歲以上的人口中，16%患有骨質疏鬆症，其中80%是女性。

女性容易罹患骨質疏鬆的原因，除了骨質原來就比男性差之外，女性停經以後，雌激素分泌急速降低，造成骨質快速流失。

女性要享有優質的晚年生活，有沒有足夠的骨本相對重要。女人從35歲左右，骨質開始逐漸流失，到更年期後更加明顯。骨質疏鬆常發生的部位包括：脊椎骨、大腿骨頭部，和手腕骨。

預防骨質疏鬆可適度曬太陽，增加維生素D，幫助吸收鈣質。(圖/pixabay）

●骨質疏鬆少有前兆 平日健身、飲食習慣很關鍵

70歲以上女性的大腿骨頭部和手腕骨的骨折發生率遠高於同齡男性。其中大腿骨頭部的骨折傷勢影響甚大，除了需要手術，恢復慢，病患的行動能力受限。根據數據，約有10到25%的病患會在一年內死亡，另外25%在一年內無法行走，超過40%則必須依賴他人生活。

骨質疏鬆往往沒有前兆，經常被忽略；等到骨質嚴重流失，早已錯失搶救骨本的黃金時機。預防勝於治療，強化骨頭和肌肉能力，也能預防骨質疏鬆。

要存好骨本，可多吃含鈣豐富的食物，並補充蛋白質。(圖/pixabay）

●預防骨質疏鬆三法則

1.適度曬太陽：增加體內維生素D轉化，幫助人體吸收鈣質。建議避開中午前後日照強烈時段，以免曬傷。

2.荷重運動：增強骨質密度和強健腿部和足部的肌肉，建議的運動包括：健走、慢跑、爬樓梯、舞蹈、登山、跳繩、舉啞鈴操（雙手拿約0.5到1公斤即可）等。

3.食療補鈣、補蛋白質：鈣質食物如鮮奶、優格、起司等乳製品，深色蔬菜、傳統豆腐及小魚乾也都有豐富鈣質。蛋白質則會增強骨骼和肌肉生長。

資料來源：CNN、WebMD、衛福部國健署

(中時電子報)