韓國瑜抵達洛杉磯，在機場接機的韓粉陷入瘋狂。（林宏聰攝）

韓國瑜抵達洛杉磯，在機場接機的韓粉陷入瘋狂，場面頗為混亂。（林宏聰攝）

韓國瑜抵達洛杉磯，在機場接機的韓粉陷入瘋狂，場面頗為混亂。（林宏聰攝）

韓國瑜抵達洛杉磯，在機場接機的韓粉陷入瘋狂，即使韓國瑜已走出機場，韓粉仍持續往外衝。（林宏聰攝）

韓粉圍在韓國瑜的巴士旁，讓車子動彈不得。（林宏聰攝）

韓國瑜坐在車內向韓粉揮手致意。（林宏聰攝）

韓國瑜坐在車內向韓粉揮手致意。（林宏聰攝）

高雄市長韓國瑜美國時間12日飛抵洛杉磯，韓粉再度暴動機場！近200人守在現場等候，見他一出現，立刻聲嘶力竭高喊「韓國瑜，選總統」，並和媒體一樣全部往前衝，原先規劃好的路線全被打亂，韓國瑜在當地警方護衛下，好不容易擠上車，見韓粉熱情不退，他脫下外套，走到巴士外揮手致意，再度引發全場歡呼！而看直播連現網友表示，美國警察也被韓粉熱情嚇傻！

韓國瑜率團從波士頓轉往洛杉磯，當地時間12日下午3點多抵達，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長朱文祥與工作人員到場接機，並告知樓下已有起碼150名華僑守候歡迎，韓國瑜與幕僚先在機場貴賓室休息，討論離場動線。

韓粉們情緒激昂，擠爆機場大廳，洛杉磯警方協助護衛，清開1條路，但韓國瑜一從手扶梯上現身，韓粉全部陷入瘋狂，喊到喉嚨沙啞，並隨著採訪記者一起往前衝，現場秩序完全失控，宛如2月在新加坡機場亂象重現。

韓國瑜在警方保護下離開，手上抱滿花束，不斷向群眾揮手，但似乎也被場面嚇到，臉色略顯惶恐。市府幕僚混亂中不慎摔倒，還有2、3位民眾掛彩，1位電視台攝影被警察推擠，褲子破了一個洞，報社女記者也遭群眾拉扯，褲子被勾到險些春光乍現。

韓國瑜好不容易上了巴士，韓粉們仍不離去，儘管負責協助維安的警車大鳴警笛，他們還是無動於衷，韓國瑜見車子動彈不得，只好將外套拖掉，穿著醒目的白色針織衫走到車門邊，再度向群眾拱手致意，又引爆一陣歡呼。

在警車開道下，韓國瑜與幕僚的巴士總算離開機場，先往下榻的飯店整理，預計晚間出席南加玉山協會晚宴，不過，這場宴席預計不對外開放，韓國瑜出發前往會場前，將在飯店接受媒體聯訪。

對於韓粉擠爆洛杉磯，中天特派記者襲邦華在洛杉磯機場連線報導時表示，她做了這麼久的記者，從沒看過這麼大的陣仗！而網友YINCHAUN也在批踢踢發文表示，剛剛看新聞直播，有點嚇到！洛杉磯韓粉完爆波士頓，來看離開時機場會不會像新加坡圍起來。

底下網友也紛紛表示，「機場大出場，人真的很多」、「美國人真的嚇到，這禿頭的怎麼會有這種人氣」、「美國警完全嚇傻」、「2000人機場迎接」。

(中時 )