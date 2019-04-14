前立委王志雄與前同居女友王修昭，多年前涉及生活通訊集團虛偽增資案，王志雄因此案遭通緝，7年前被調查局自大陸押返，而王修昭則遭北檢起訴，但她從未出庭應訊，被通緝逾12年，台北地院日前以她追訴權時效完成，判決免訴。

檢調透露，王女是王志雄在擔任康和租賃常務董事時的祕書，她從祕書到老闆創業，曾是商場女強人，她曾與王志雄同居生下3子。

多年前，王女見電信市場商機潛力無窮，有意在電信市場大展鴻圖，成立生活通訊集團，擔任董事長。之後王女再陸續成立翔弘等多家公司。

檢調查出，生活通訊集團自1989年起，旗下翔弘科技、生活通信、青橄欖科技、為天科技等公司，以各公司間交互轉帳取得銀行存款憑證後，辦理公司設立登記或增資變更登記，並挪用款項。北檢2004年依違反公司法、背信等罪嫌起訴王修昭。另王志雄則因人在大陸，一度遭檢方通緝，直至2012年才被調查局自大陸押返歸案。

台北地院審理期間，王修昭人間蒸發，從未出庭應訊，北院於2007年3月發布通緝，由於12年6月追訴權時效，已在日前完成，法官依法判決王女免訴。

(中時 )