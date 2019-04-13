洋基隊可能是開季前忘了燒香，捕手桑契斯(Gary Sanchez)周末不幸成為第12位傷兵，大聯盟一支球隊名單也不過25人而已。羅姆尼(Austin Romine)將代替桑契斯擔任先發捕手，並從3A叫上另一位捕手東岡(Kyle Higashioka)支援。

桑契斯因左小腿拉傷被放入10天傷兵名單，兩年前他也在開季受傷，那時候東岡沒把握機會，9場比賽、20打席繳了白卷。羅姆尼的打擊也只是普通，桑契斯儘管守備不好，但他11場6轟11打點的火力有目共睹。

先發左投沙巴西亞(CC Sabathia)周末即將復出對戰白襪，這是他本季首度登板。倒楣的是中繼投手貝騰塞斯(Dellin Betances)左肩傷勢復原不如預期，可能要延長休養到4月底，他本季也是一球都沒投過。

桑契斯傷勢並不重，他表示自己還能打，只是左小腿有點緊繃。然而洋基很謹慎，總教練波恩(Aaron Boone)說：「帶著那種情況上場可能造成嚴重後果，到時候損失的時間更多，甚至成為永久性傷害。」

(中時電子報)