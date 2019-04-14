「伯利恆綠能土地開發」公司負責人宋姓女子、王姓男子2人，打著與農委會農改場合作名號，謊稱在南投購置旱地，栽種綠能植物「痲瘋樹」，種子能生產生質柴油獲利，之後又推出「房屋團購」誆騙300多人投資，吸金逾5472萬元遭起訴，但去年台北地院審理時，2人以赴大陸廈門等地，與當地洽商月子中心及月子餐合作投資案，各以50萬、30萬保證金換取暫時解除境管獲准，但2人出境後即人間蒸發，法官已裁定沒收2人共80萬保證金，近日將發布通緝。

檢方調查，2010年10月，宋、王購得南投縣中寮鄉2409坪土地，該土地2013年雖與農委會桃園區農改場簽約，但契約內容僅提供育苗繁殖，且屬旱地，市價每坪約3450元。宋、王明知旱地根本種不活「痲瘋樹」，卻對外佯稱已與農改場合作種植綠能植物「痲瘋樹」，種子能生產生質柴油，3到5年即可獲取高額利益；加上土地鄰近都更計畫區、亦靠近日月潭風景區而擁有陸客來台商機，抬高土地價值，招攬民眾投資，但每坪賣價變成14700元到17500元，漲價4至5倍，藉此吸金。

另宋、王明知公司無任何不動產銷售資金及能力，但為擴大牟利，2012年3月起，再推出「房屋團購」，打出「小資圓夢計畫」，只要4萬2500元起的入會費，擁有超過1坪土地持分，即可享淨利分紅50％至70％，招攬新會員入會還能抽佣6000到1萬元。團購房屋則以每股10萬元為單位，房屋賣出後依持有單位數分配獲利，以多層次傳銷手法，揪民眾組團買賣屋炒房。北檢2014年依詐欺、違反公平交易法、不動產證券化條例罪起訴宋、王2人。

去年6月間，王、宋分別以赴大陸廈門等地，與當地洽商月子中心及月子餐合作投資案，向北院聲請暫時解除限制出境，法官裁定王、宋各以50萬、30萬元保證金准予暫時解除出境，2人由葉姓男子提出共80萬元保證金後，即自金門以小三通方式出境赴大陸。但2人迄今未歸。

法官雖囑託桃園地檢署指揮警方拘提，但2人早已人間蒸發，本月初再通知具保人葉男偕同2人出庭應訊，2人亦未出庭，法官認為2人已逃匿，因此裁定沒收葉男為2人具保的80萬元保證金，近日將對2人發布通緝。

(中時 )