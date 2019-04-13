PTT鄉民截圖拷秋勤微博。(PTT)

PTT鄉民截圖拷秋勤主唱微博。(PTT)

大陸網友說：一奶同胞 怎隔水相望，拷秋勤覺得讚。(PTT)

台北市長柯文哲日前開設微博帳號「台灣阿北-柯文哲」，常在臉書批高雄市政以及韓國瑜的本土樂團「拷秋勤」，在FB嗆柯文哲「超級悲哀」，還酸「有需要蹭粉蹭到中共社群媒體上嗎？」不料，網友挖出烤秋勤主唱也用微博。拷秋勤小編否認該微博帳號是他的，並且幾乎刪光網友訕笑留言，最後更將整篇文章刪除，甚至封鎖留言網友。拷秋勤樂團主唱林家鴻更在臉書發文切割，稱拷秋勤粉專文章跟他無關。

本土樂團「拷秋勤」FB文章幾乎都是政治文，並多次批評高雄市長韓國瑜以及高雄市政。近日台北市長柯文哲開設微博帳號，稱此舉是要「行銷台北」引發熱議。「拷秋勤」轟柯P「超級悲哀！你好好一個台灣選民選出來的首都市長，開什麼微博帳號？你是要開給鬼看的嗎？你有需要蹭粉蹭到中共社群媒體上嗎？難不成那裡會有你的支持者喔」。

隨後PTT網友挖出烤秋勤早就在微博上開設帳號，並把烤秋勤FB酸柯言論還給他「超級悲哀，你好好一個台灣市民，出來唱個嘻哈歌曲，開什麼微博帳號，你是要開給鬼看的嗎?你有需要蹭粉蹭到中共社群媒體上嗎？難不成那裡，會有你的支持者喔!」

隨後烤秋勤小編切割那不是他的帳號，並刪掉文章。被網友笑「崩潰刪文」，拷秋勤FB網友留言跟微博相關的也幾乎都被刪除，甚至被封鎖無法留言。

昨日晚間，拷秋勤主唱林家鴻在臉書也發文「我有微博帳號沒錯，我的頁面有聲援六四、西藏、臺灣國的po文，也有跟閩南朋友交流holok話、傳統建築、信仰文化的文章，有興趣自己去查!」

林家鴻說「拷秋勤粉絲頁小編(也是我們的團員)之前應該不知道我有微博帳號，我這四年來在臉書粉專發的文章兩隻手指都數得出來，今年更是一篇都沒發過!」文末並強調「再說一次!今天起，拷秋勤三個字，跟我無關!」

發生主唱切割粉專後，PTT網友分析「拷秋勤成員，可以去維基查，我個人懷疑在弄粉專的是拷秋勤DJ陳威仲，與學生參加太陽花學運，事後收到中正一分局傳喚通知書，要求他於2014年5月16日接受約談。」

PTT鄉民留言「好啦 意思是這團要換主唱了嗎」、「笑死 打柯文哲打到自己魂體分離的現世報XDD」、「以之前的標準，有帳號就該死，誰管你寫甚麼」、「有必要蹭粉蹭到對岸還只有300粉嗎」。

拷秋勤主唱切割FB粉專文章跟他無關。(Fish Lin FB)

拷秋勤小編說柯文哲如果用微博講台獨，他就不罵他。網友笑這算是擠牙膏式的髮夾彎嗎???(PTT)

(中時電子報)