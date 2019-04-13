港女箱屍案，陳嫌殺害女友後將屍體裝進粉紅色行李箱，拿到捷運竹圍站附近棄屍。（本報系資料照）

2018年2月發生震驚全台的「港女箱屍命案」案震驚全台社會，來自香港的21歲網紅潘曉穎 20歲男友陳同佳來台旅遊共度情人節，不料遭殺害後，遺體裝進行李被棄屍在新北市捷運竹圍 站附近丟棄，檢警相驗後，發現潘女當時已懷有身孕，陳男行兇後逃回香港，案發1年多，陳男殺害女子案情隨之曝光，他昨在（12日）香港高等法院開庭時坦承，因不滿潘女懷了前男友的孩子，又看到她與另1名男子的性愛影片，一氣之下才會殺害女友。

遭男友殺害的潘姓，被棄屍1個月才被發現，其父母親聞訊搭機抵台處理愛女後事。(中時資料照)

綜合港媒報導，陳同佳在庭上向法官表示，他前年7月結識潘女，2人1個月後開始交往，同年12月初計畫到台旅遊，當時潘女告訴他已懷孕5週，去年2月2人來台旅遊，2月16日逛夜市買了一只粉紅色行李箱，回到飯店後，2人隔天凌晨發生爭吵，潘女說出懷的是前男友的孩子，後來又看到潘女手機中有與另一名男子的性愛片段，盛怒之下就將潘女勒斃。

陳同佳坦承，殺害潘女殺害後，先將屍體塞進行李箱中，再搭捷運到淡水竹圍捷運站棄屍，行李箱則丟棄在捷運中山站附近的巷子裡，當晚獨自搭機逃回香港。

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陳男陳除了殺了棄屍，去年2至3月間處理潘女的提款卡、手機及新台幣2萬元現金等，並盜取其銀行存款，合計逾港幣1萬9000元（約新台幣4萬5000元），另外被控4項洗錢罪和3項竊盜罪。

港府表示，台方曾提出引渡陳同佳赴台接受調查，但因兩地沒有引渡安排，未能引渡陳嫌來台，只能控告陳男洗黑錢與盜竊罪等。士林地檢署則表示，曾向香港方面提出3次司法互助請求、1次逃犯移交請求，但都未獲港方回應，以致全案陷入膠著。

(中時電子報)