台北市議員王世堅上節目《新聞深喉嚨》。(圖/本報系影音截圖)

2019.04.12新聞深喉嚨 人民「受夠意識型態操縱」！韓國瑜接地氣 點出民心所向？

針對國家通訊傳播委員會（NCC），10日再次對中天新聞台《大政治大爆掛》節目內容開罰100萬元，不只國民黨立委王育敏等人痛批，就連民進黨台北市議員王世堅也看不下去，大罵自己一貫主張百分之百言論自由，認為NCC應該裁撤；但自己在黨內雖資深，卻人微言輕，自己的派系只有自己一人，那就是「堅系」。

王育敏、黃子哲、王世堅等人上節目《新聞深喉嚨》，談及NCC針對中天新聞台政論節目再次開罰，主持人平秀琳突然點名：「我知道王世堅也非常反對NCC現在的做法！」不料，王立刻嚴肅表示：「我對NCC的反對，這是我從頭、我一貫的政治主張。」

王世堅進一步表示：「我認為我們國家應該百分之百言論自由，我認為能夠約束媒體只有兩件事情：媒體自律還有社會壓力。除此之外，我認為任何行政權都不應該干預。我這樣講，也有某一些部份自私的理由，就是說沒有一個政黨，永遠在朝、永遠在野。也就是當大家交替輪流執政的時候，媒體是最好的反對黨，他永遠就跟哪一黨在反對，他們基本上會站一起，一起來監督。」

平秀琳吐槽：「可是你現在說的，跟你們政府做的事不一樣！」王世堅回道：「我個人在民進黨內，我是資深，但是我人微言輕，我這個派系只有我一個人，就是『堅系』！但是我一貫的主張，我也不怕去得罪任何人，我是基於這樣，我反對NCC！我認為NCC應該裁撤！」

(中時電子報)