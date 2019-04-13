韓國瑜洛城行，將和美國政要會面。（圖片翻拍自中時電子報）

訪美第二站！洛杉磯僑胞「國旗海」迎韓國瑜

高雄市長韓國瑜今抵達洛杉磯，展開為期兩天的洛城之行。除了拜訪科技公司、出席經濟論壇外，也將和洛杉磯的政要大咖會面。據悉，兩位美國亞裔眾議員劉雲平、趙美心將和韓國瑜會面。

韓國瑜出訪洛杉磯，將於當地時間13日晚間參加僑宴，晚宴700個位子早已搶購一空！而韓國瑜的魅力，連美國政要也無法小覷。美國兩眾議院議員劉雲平和趙美心都將親赴僑宴，和韓國瑜會面。

現年48歲的聯邦眾議員劉雲平，出生於台北市，幼年隨父母移民美國俄亥俄州，畢業於史丹佛大學電腦科學和政治系雙學位，1994年從喬治城大學（Georgetown University）取得法學博士學位。2005年從加州州議會出發，正式踏入美國政壇，經歷州議會、州參議院共9年的訓練後，在2014年美國國會期中選舉，代表民主黨擊敗對手當選，成為繼趙美心、孟昭文之後第三位華裔眾議員。

趙美心則是美國歷史上第1位華裔女性國會議員，她自2011年起擔任美國國會亞太裔國會議員連線主席，盼提升美國亞裔及太平洋島民的利益福祉，並協助亞太裔美國人在就業、健保、教育、住屋及公民權利等議題積極發聲，捍衛亞太裔權利。

(中時電子報)