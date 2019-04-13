腫瘤名醫吳思遠涉詐 100萬交保 09:342019/04/13 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北醫學大學萬芳醫學中心放射腫瘤科主任吳思遠涉嫌詐欺案，檢察官13日凌晨諭令100萬元交保。(報系資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北醫學大學萬芳醫學中心放射腫瘤科主任吳思遠涉嫌詐欺案，經調查局北機站移送台北地檢署複訊後，檢察官於13日凌晨諭令以100萬元交保。 吳思遠是被檢舉，指萬芳醫學中心放射腫瘤科主任吳思遠自2012年起，向罹患腫瘤病患建議，以高價自費的放射手術進行治療，收費20萬元以上，吳思遠卻在收取手術費後，以價格5、6萬元的手術方式施作，價差達20萬元，涉嫌詐欺，至少有3名病患受害。 北檢指揮調查局北機站12日展開搜索約談，吳思遠是於13日凌晨被移送北檢複訊，凌晨3時被諭知100萬元交保。 (中時 ) #吳思遠 #醫學 #凌晨 #放射 #手術 也許您會感興趣 推薦閱讀 NVIDIA攜手美放射學會 加速AI放射診療應用 08:332019/04/10 聯合骨材攜手THINK Surgical骨科手術機器人 提升手術精準度 16:142019/04/10 陸軍林石化少將代理國防醫學院院長 18:592019/04/10 疑房東欠債 小吃攤凌晨無辜遭3惡煞砸店 09:432019/04/11 和西裝男談到凌晨 范冰冰爆復出拍好萊塢片 13:342019/04/11 百位國際重量級醫師分享腫瘤治療新趨勢 ERUS首度移師亞洲 18:022019/04/11 中年婦罹早期子宮內膜癌 靠腹腔鏡治療可痊癒 19:132019/04/11 打開微創手術的潘朵拉？婦癌名醫這樣說 10:222019/04/12 放射手術低價高報 名醫吳思遠被約談 16:242019/04/12 涉勾串設備商 腫瘤名醫兩邊賺 04:092019/04/13 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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