台北醫學大學萬芳醫學中心放射腫瘤科主任吳思遠涉嫌詐欺案，經調查局北機站移送台北地檢署複訊後，檢察官於13日凌晨諭令以100萬元交保。

吳思遠是被檢舉，指萬芳醫學中心放射腫瘤科主任吳思遠自2012年起，向罹患腫瘤病患建議，以高價自費的放射手術進行治療，收費20萬元以上，吳思遠卻在收取手術費後，以價格5、6萬元的手術方式施作，價差達20萬元，涉嫌詐欺，至少有3名病患受害。

北檢指揮調查局北機站12日展開搜索約談，吳思遠是於13日凌晨被移送北檢複訊，凌晨3時被諭知100萬元交保。

(中時 )