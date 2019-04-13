14日凌晨5點迎來季後賽首輪開打的暴龍，13日卻遇傷退噩耗，《The Athletic》記者查拉尼亞爆料，暴龍替補前鋒阿奴諾比將因急性盲腸炎進行切除手術，至少休息兩周以上，這或許代表林書豪能在季後賽首輪獲得更多上場機會！

阿奴諾比本季場均20.2分鐘，平均拿下7分、2.9籃板及0.7助攻，是暴龍輪替當中的第9人，畢竟暴龍總教練納斯曾在季末表態，預估暴龍在季後賽最多只會用8到9人輪替，如今突然少了阿奴諾比，無疑增加林書豪不少上場機會。

不過想讓自己在季後賽擁有更多上場時間，還需林書豪自己好好振作才行，畢竟他加盟暴龍後打了23場例行賽，平均只拿7分、2.6籃板及2.2助攻，投籃命中率跌到3成74，三分命中率更僅2成，三分球出手55次竟然只進11球。

所以就算阿奴諾比可能缺賽兩周，恐怕至少要到東區準決賽才能回歸，林書豪想讓自己更獲納斯真正重用，還是必須展現自己三分手感回溫的一面才行！

(中時電子報)