今北部早晚偏涼，氣溫18~25度；中南部白天舒適微熱，溫度19~28度，仍有局部短暫雨。然而，氣象專家吳德榮指出，下周一至下周二清晨，因為較強的鋒面通過，最慘可能有「中尺度的對流系統」發展，造成劇烈天氣、像是雷暴，也就是大雷雨、豪大雨、強陣風等，需多加留意。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，下周一(4/15)仍受東北季風影響，但水氣減少、西半部降雨緩和，北海岸、東半部及山區仍有局部短暫降雨的機率。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，下周二至下周三(4/16、17)清晨，會有另一結構較強的鋒面通過，此時短波槽接近，提供較強的上升運動，增加「中、小尺度」對流系統發展，恐帶來較劇烈的天氣，例如：大雷雨、豪大雨、強陣風等。，需留意這波短波的最新模擬。

氣象達人彭啟明則在臉書說道，預期下周一有個空檔，北東稍微回溫，下周二三有波結構較為完整的鋒面通過，這又再轉為「全台有雨」的天氣，這波有機會雨勢較大，但到底多大，仍有些變數。

最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式500百帕模擬圖顯示，下週二20時有短波槽接近，提供較強的上升運動。(翻攝自「三立準氣象·老大洩天機」)

(中時電子報)