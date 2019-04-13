日本首座嚕嚕米主題樂園「MOOMIN VALLEY PARK」裡的姆明爸爸之船遊樂設施利用投影技術詮釋姆明家族的冒險故事。(黃菁菁攝)

日本首座嚕嚕米主題樂園「MOOMIN VALLEY PARK」開幕後吸引許多各年齡層的姆明迷。(黃菁菁攝)

日本首座嚕嚕米主題樂園「MOOMIN VALLEY PARK」開幕後吸引許多各年齡層的姆明迷。(黃菁菁攝)

「姆明物語」公司的公關部長藤井篤志介紹洋溢著北歐風情的森林村「metsä village」賣場中在日本首賣的商品。(黃菁菁)

日本首座嚕嚕米主題樂園「MOOMIN VALLEY PARK」，也是全球繼芬蘭之後的第2座嚕嚕米樂園3月16日正式開幕了！因座落在埼玉縣飯能市宮澤湖畔，洋溢著北歐風情的森林村「metsä village」(metsä是芬蘭語的森林之意)裡，讓人仿佛置身姆明家族生活的「姆明谷」森林裡。

「姆明（Moomins）」(台灣翻成嚕嚕米)是芬蘭的畫家貝朵．楊笙於1945年創作的卡通人物，之後陸續出版小說、畫冊和漫畫，還被日本拍成動畫而大受歡迎。住在「姆明谷」森林的姆明精靈家族喜歡冒險，故作品中有許多探險故事。

嚕嚕米的日本粉絲進入樂園，看到姆明之家、愛瑪劇場、姆明爸爸之船等場景時都為之瘋狂。姆明爸爸之船裡採用最新的投影技術詮釋姆明爸爸的冒險故事。愛瑪劇場則請到日本知名劇團表演，劇中主角們還會不定時穿梭在園區裡與來賓合影。

負責營運的「姆明物語」公司的公關部長藤井篤志表示，該公司引進嚕嚕米樂園，找到飯能市的宮澤湖後發現，這裡的自然環境和芬蘭很像，2015年6月便與飯能市簽署了協定，共同開發森林村，還得到西武鐵道的合作與支持。

除了嚕嚕米樂園需付入場費外，其他區域都可以自由進場，可畫情慢慢享受北歐的氣氛。在森林村的賣場中有許多來自北歐的生活雜貨、餐飲、傢俱等，有些芬蘭的名牌還是首度進入日本。宮澤湖畔還提供手工木造獨木舟遊湖、空中溜索、戶外運動體驗等。森林村2018年11月開幕不到兩週，入園人數即突破50萬人次！

藤井分析嚕嚕米樂園與迪士尼樂園的差異時說，「迪士尼有迪士尼的故事，主角是迪士尼，嚕嚕米樂園是透過姆明的世界，認識自己的世界，主角是每1個自己。」「因動畫的關係，嚕嚕米在日本的認知度高，但日本的角色文化與其他國家不同，1年會出現100個以上像熊本熊等的角色，在這樣的文化下，我們希望能藉此樂園進一步提高嚕嚕米的知名度。」

(中時 )