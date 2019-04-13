Kawasaki Ninja ZX-6R被設計成更符合大眾騎乘特性。圖為極致黑款，售價63.6萬元。陳大任攝

Kawasaki Ninja ZX-6R多功能儀表板造型美觀、資訊豐富，中央轉速表是最大亮點。陳大任攝

Kawasaki Ninja ZX-6R採KQS川崎快速排檔系統，可以不使用離合器來進行升降檔位。陳大任攝

Kawasaki Ninja ZX-6R配LED雙頭燈組，提供高亮度照明，外型一雙炯炯有神的眼睛。陳大任攝

Kawasaki Ninja ZX-6R採41mm倒立式前避震器兼具賽道與日常行駛的穩定、舒適性。陳大任攝

台灣近3年重機檔車市場逐年下滑，從2016年1.5萬台降至去年1萬台，不過，Kawasaki卻逆勢成長，市占率從10.1％擴大為20.1％。Kawasaki Taiwan表示，一方面搭上全球復古風潮，Z900RS創下2018年度紅牌販售No.2，Ninja 400也以輕快的騎乘特色搶下2018下半年黃牌銷售No.2。

Kawasaki Taiwan日前發表2019年Z900RS CAFE、W800 CAFE、Ninja ZX-6R和Z400，並為大改款Ninja ZX-6R舉辦媒體試駕。Ninja ZX-6R為Kawasaki中量級仿賽車，改款重點擺在蜿蜒道路操駕優化，直列4缸636cc引擎、129hp／7.2kgm動力輸出更大（去年為ZX-6R 599cc、128hp／6.8kgm），提供更為寬廣的轉速域效能，加上新傳動結構能在低轉速提供充沛動力，都市街道騎乘也沒問題。

二輪仿賽車級距中，以600cc級距最受歡迎，一方面是價格較低，車重輕、操控靈活、動力較易掌控是主要的原因，二來，日系、歐系大廠幾乎都有對應的車款，選擇相當多，被許多人當作是進入賽車世界的入門車，Kawasaki Ninja ZX-6R動力大、車身緊湊，是今年台灣市場最新的選擇。

Kawasaki Ninja ZX-6R配備相當豐富，包括LED頭／尾燈組、5段可調式離合器拉桿、LCD儀表板以及結合SHOWA SFF、BPF特性的前避震系統，4活塞卡鉗搭配的是加大至310mm的碟盤，大幅提升煞車手感及制動性能，予人更高的信賴。電控系統包括KQS（快速排檔）、KTRC（循跡控制）、KIBS（智能防煞車鎖死）以及動力調整等Kawasaki最新科技。

(中時 )