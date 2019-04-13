「每個月拿多少錢給長輩才合理？」台北一名20多歲已婚女網友在臉書不公開社團「爆怨公社」發文表示，她把媽媽接來同住，每月還會給3千元孝親，沒想到被媽媽認為不孝，讓她相當困擾，只好PO文問網友怎麼辦？

原PO表示，50歲的媽媽之前有工作，獨自在外租屋，他每個月孝親費至少5千元，但媽媽去年中失業，每個月都要1萬元起跳，年末幾個月來到1萬5千元，還有幾次給到2萬5千、3萬元，讓她存款榨乾見底，不得不把母親接來同住。

這名女網友說，如今，媽媽又找到月入28K的工作，但還是每月給3千元孝親費，家裡的任何開銷也不用她負擔，沒想到媽媽不滿意，與她爭論月給3千到底孝不孝順，讓她很困擾，因此PO文向大家請益。

此文引起熱議，有網友留言表示「親情勒索」、「人可以孝順，但不能愚孝」、「因為你給過3萬，他就知道你可以到這麼多」、「孝不孝順建立在數字上，真悲哀」、「把你養大是父母的責任，沒能力養就不要生，跟小孩拿生活費真丟臉，你媽這50年到底在幹嘛？」。

也有其他網友認為「請母親記帳給妳，才能了解問題出在哪」、「你都包吃住費用的話，有給就很孝順了」、「當初他們養你的時代，錢大，又好賺，現在這時代，錢小，不好賺」。

(中時電子報)