史上首張黑洞照片10日問世，引發全球關注，在社群網站上更是造成熱烈討論。一位夏威夷的語言學家把這個舉世觸目的黑洞命名為「Powehi」，意義為「無窮創造的深美源頭」，這也獲得了科學家的歡迎。

據美國有線電視新聞網（CNN）12日報導，為黑洞取名的是國際知名的夏威夷語專家、夏威夷大學希洛分校（University of Hawaii at Hilo）的木村（Larry Kimura）教授。

根據夏威夷大學通訊（University of Hawaii News）的說明，Powehi一詞出於18世紀描述夏威夷宇宙創生歷程的頌歌Kumulipo，Powehi一詞指的是「無窮創造的深美源頭」（embellished dark source of unending creation）。在夏威夷語中，po指的是「無窮創造的深邃黑暗源頭」，而wehi或者wehiwehi指的是「被裝飾、榮耀的」，在頌歌中被用以形容po。

目前公布黑洞照的「事件視界望遠鏡（EHT）」跨國研究計畫，其實也與夏威夷密切相關。EHT散布世界各地的8座電波望遠鏡共同形成與地球一樣大的虛擬陣列式望遠鏡，其中2座就位於夏威夷毛納基（Mauna Kea）休眠火山上。天文學家認為，夏威夷對EHT計畫有重要貢獻，因此以夏威夷語給首度曝光的黑洞命名，十分合理。

報導指出，參與該計畫的科學家登普茜（Jessica Dempsey）也認為這名字很適合，他表示「Powehi是完美契合的名字，它提供了我們所見黑洞照的真實形象」。

(中時電子報)