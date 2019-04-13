2019.04.12大政治大爆卦完整版(上)問鼎2020非韓莫屬？總統標竿8字箴言KO這群人！

高雄市長韓國瑜出訪美國，獲僑胞猛烈歡迎。現場不只「選總統」聲響徹，韓更與大家相約明年1月11日見，讓全場瞬間沸騰！立委賴士葆爆猛料，指3月底與費鴻泰、許毓仁、曾銘宗等人赴高雄拜會韓，他做了「自由貿易港區」簡報，最後一張就是8個字──「台灣安全，人民有錢」。韓自己也露餡笑說：「唉喲！這是選總統的規格耶！」

賴士葆上節目《大政治大爆卦》，大談上個月底自己與費鴻泰、許毓仁、曾銘宗等人赴高雄拜會韓國瑜，交流高雄發展需要哪些法條相關協助。韓向大家做簡報，內容共有3張，擘劃高雄「自由貿易經濟特區」、「境內關外」相關經濟發展。

賴士葆表示：「我印象非常深刻，第3張就是8個字──『台灣安全，人民有錢』。幾個禮拜前的事啊！」賴愈說愈激動，喊道當韓國瑜簡報講完，自己也瞧了瞧那最後一張簡報的那8個字，笑說：「唉喲！這是選總統的規格耶！」

此猛料一出，節目現場喧騰，主持人王又正更興奮喊：「那麼早就講啦！」賴士葆則強調「那是他(指韓國瑜)自己講的喔！」並指出自己當天全程臉書播出，不信可以自己去看，韓後來真的自己補了這句！

(中時電子報)