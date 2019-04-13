朱孝天回應F4是否真不和，言承旭表情微妙。（圖／取材自浙江衛視官方頻道Youtube）

F4是否真不和？朱孝天則大方說：「是啊」。（圖／取材自浙江衛視官方頻道Youtube）

F4在2001年演出《流星花園》打開知名度，時隔18年，言承旭、朱孝在陸綜《王牌對王牌》合體，兩人重現經典歌曲《流星雨》，還特地配合MV穿淺藍色上衣，讓許多觀眾都陷入回憶，不過當被問到F4是否真不和？朱孝天則大方說：「是啊」。

言承旭、朱孝天重現《流星雨》，連衣服都特地配合MV，兩人一開口都讓許多觀眾都陷入回憶，節目班底華晨宇戴上長直假髮，模仿「美作」吳建豪，沈騰也戴假髮扮周渝民，不過因為沈騰外型太喜感，加上不時慢半拍，讓言承旭、朱孝天都忍不住笑場。

不過當朱孝天被問到F4是否真的不和？言承旭聽完露出複雜表情，朱孝天則語出驚人地說：「是啊」，朱孝天解釋，其實並沒有和或不和，表示4個人生活沒有太多交集「因為每個人的狀態跟習慣都不大一樣，想的東西也不大一樣，其實這幾年我們也很少聯繫。」

朱孝天坦言「說和那很假」，他認為4個人的關係就像同事，沒有很親密，但也不到反目成仇「我們4個分開這幾年，也證實了我們都還不錯」。

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(中時電子報)