Streaming Live: Lonzo Ball looks back on the 2018-19 season, presented by @GetSpectrum https://t.co/Q6rx7pl592 — Los Angeles Lakers (@Lakers) 2019年4月10日

隨著魔術強生、華頓先後離開湖人，湖人內部鬧劇才被接連爆了出來！《The Athletic》權威記者查拉尼亞13日爆料，「球哥」朗佐鮑爾竟在今年2月差點遭到湖人提前解約，原因是他打算瞞著湖人管理階層，偷偷跑去俄亥俄州進行腳踝手術。

這樁湖人內部鬧劇的起因，就是朗佐鮑爾今年1月遭逢左腳踝嚴重傷勢，當時「BBB」品牌聯合創始人福斯特強烈建議球哥趕緊接受手術，才在2月底把球哥帶去俄亥俄州準備開刀，整件事情也都在「球爸」拉瓦爾同意下順利進行。

沒想到朗佐鮑爾在開刀前夕，總算想到打電話給湖人總裁魔術強生和總管瓦林卡，當然引發湖人管理階層震怒，畢竟球隊年輕核心差點在球隊不知情狀況下接受重大手術，所以湖人不允許球哥進行手術，更威脅假如動刀就提前解約。

無奈只好屈服宣告放棄動刀的朗佐鮑爾，最後更坐著湖人老闆珍妮巴斯的私人飛機，從俄亥俄州飛回洛杉磯，沒讓這場鬧劇越演越烈，只是從這次風波當中看出，湖人管理階層竟可如此無能，魔術強生的突然走人，也就毫不意外了。

(中時電子報)