韓粉圍在韓國瑜的巴士旁，讓車子動彈不得。（林宏聰攝）

高雄市長韓國瑜美國時間12日飛抵洛杉磯，韓粉再度暴動機場！韓國瑜稍早接受聯訪時表示，波士頓和洛杉磯的僑胞都一樣熱情。對於綠營側翼抹黑跟韓國瑜合照要收取6美元，韓國瑜澄清絕對沒有，笑說「賣老臉不收費」。團隊也澄清，僑胞已經有出面解釋，那是照片沖洗費用。因為行程太過緊湊，韓國瑜、李佳芬體力難負荷，將缺席餐敘。

韓國瑜訪美一路高規格接待，稍早接受聯訪時，記者問他此趟行程都是總統級規格?韓國瑜笑回天氣。他說，波士頓比較冷，到了洛杉磯就覺得比較溫暖。雖然城市感覺不一樣，但兩邊僑胞的熱情都一樣，非常感謝所有僑胞熱情接待，讓他們高雄團隊感到很窩心。至於是不是總統級的熱情接待，他說，第一個我們沒有當過總統，第二個，我們過去也沒有來遇到那麼大的接待。

有記者詢問，昨天跟你晚宴照相，要付錢要6塊錢美金?團隊澄清，僑胞已經解釋過是沖洗費用。韓國瑜也連忙說，真的嗎?我們不可能做收費，如果因為照相要沖洗底片，這我們不清楚。他笑說，我們不可能跟任何人收費，我就賣一張老臉，從台灣到海外，歡迎大家照相，這段時間照相人很多，你看我皺紋越來越多了，還是不收費。

對於選總統議題，韓國瑜這一趟來希望招商引資，還沒有碰觸2020總統大選，謝謝大家關心，找時間再跟大家報告。任何人當上下一屆2020總統，都有責任，神聖的責任，讓中華民國非常安全，包括國外友人都在擔心台灣未來，會越來越危險。

韓國瑜說，下一任總統一定要讓台灣人民賺到錢，這兩三年人民真的非常非常苦，尤其是中低收入戶，賺錢越來越困難。因此他訂了一個標準，下一個總統必須要做到八個字「台灣安全 人民有錢」。請兩千三百萬人民思考，誰能帶給台灣繁榮跟安全就支持誰!

至於他昨日在晚宴說，1月11日台灣見!被外界解讀有意2020?韓國瑜解釋，1月11日是中華民國生死保衛戰，誰能保衛中華民國就投他一票。海外僑胞希望能踴躍回台灣投票。

記者說，外界都認為你能保衛中華民國。韓國瑜笑說，對，我從年輕時就有這種雄心壯志，我們都是中華民國熱烈的捍衛者，這一點無庸置疑，也要檢視其他總統候選人，有沒有提出強而有力的說明跟決心。

對於有民調顯示民眾不滿他說大話，韓國瑜說，民調我們參考而已，不予評論。

當地時間12日早上原訂要與華僑早餐會，一起品嘗包子、滷肉飯，沒想到韓國瑜趕往會場途中，因道路施工繞道，巴士司機最後完全找不道路，眼看就要過了搭機轉往洛杉磯的時間，只好忍痛取消。

被問到取消早餐會是不是陰謀論，韓國瑜說，不想這樣說，司機15分鐘路開了1個半小時，我們不清楚，不敢往負面方向想，但也只能說陰錯陽差，跟早餐會的僑胞說抱歉去趕飛機。

(中時電子報)