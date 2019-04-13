桃園市議員詹江村在臉書貼出「台灣民政府」在桃園遊行影片，呼叫「館長」跟王浩宇，問桃園市長鄭文燦核准，聲稱台灣主權跟領土是大日本帝國的台灣民政府遊行，兩位怎麼不出來講話?(詹江村)

「和平統一大遊行」13日登場，地點就選在台中，對此「館長」陳之漢和桃園市議員王浩宇，都砲轟台中市長盧秀燕。桃園市議員詹江村在臉書貼出「台灣民政府」在桃園遊行影片，呼叫「館長」跟王浩宇，問桃園市長鄭文燦核准，聲稱台灣主權跟領土是大日本帝國的台灣民政府遊行，兩位怎麼不出來講話?影片中詹江村和台灣民政府成員對罵，嗆該團體快回日本!

熱愛監督高雄市長韓國瑜，因此被網友稱為「全國不分區議員」的桃園議員王浩宇，最近監督對像多了台中市長盧秀燕，因「和平統一大遊行」13日登場，地點就選在台中，他質疑這場核准的遊行活動是「協助中共宣傳一國兩制台灣方案」，要求盧市長立即撤銷活動許可，否則就是公然叛國。

「館長」陳之漢也開直播，怒嗆台中市長盧秀燕「妳是腦袋有問題是不是？」並稱統一大遊行根本是「背骨大遊行」。

桃園市議員詹江村在臉書發台灣民政府遊行影片，並說「呼叫『館長』!!呼叫『王浩宇』!!盧秀燕不行？鄭文燦就可以？鄭文燦核准，聲稱台灣主權跟領土，是大日本帝國的台灣民政府遊行，【館長】跟【王浩宇】怎麼不講話？」

影片中，台灣民政府成員嗆詹「中華民國是流亡政府」，並叫他閉嘴，詹江村回嗆「中華民國在台灣，你們的政府在哪裡?請你們回你們的國家去!」民政府成員說「美國在台協會承認民政府，是他軍事代理的外國政府。」詹江村再回嗆「你們可以回美國去啊!」

詹江村說，如果這樣一個集團，可以販賣假身分證，假車牌。他認為，這已經跟集會遊行無關，這已經是叛亂組織了。詹江村說，這樣的叛亂組織，怎麼可以動用中華民國警力來維護遊行，一位男子向他解釋「他們有拿中華民國身分證申請」。詹江村說，台灣民政府聲稱這個國家是屬於大日本帝國的，那就快點回日本吧!

(中時電子報)