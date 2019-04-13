9翻攝自韓冰臉書)

高雄市長韓國瑜的女兒韓冰，除了是老爸勝選的幕後推手外，也曾在加拿大當過業餘模特兒，最近她獻出了台灣時尚雜誌處女秀，接受《VOGUE》專訪，昨晚還在自己的臉書上轉發美照。對此，韓國瑜受訪表示，「女兒拍這麼漂亮的照片，希望全世界最後一個知道就是他老爸。」

韓冰在臉書上，首先感謝VOGUE Taiwan 的拍攝，「第一次在台灣拍雜誌，嘗試了很有個性的風格，跟大家分享，也非常謝謝當天的工作人員和編輯，辛苦了。」

照片裡的她不同於以往的黑色、裙裝的氣質穿搭，挑戰紅唇、牛仔褲的個性風格，讓人眼睛為之一亮。vogue雜誌就報導她是「笑起來像中午的陽光，酷起來十足的時髦，有人氣又有好人緣」，無違和地駕馭時尚。

對於韓冰一舉躍上時尚聖經，網友們紛紛留言，「很有家教的女孩，vogue 也拍的很時尚。讚」、「不止外表漂亮，從內在發出的溫暖氣質更棒」、「韓冰：請你讓爸爸再任性一次，翻轉台灣」，但也有網友說「好像韓國瑜戴假髮」。

(中時電子報)