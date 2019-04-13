Steve Kerr on the Lakers firing Luke Walton: “They’re losing one of the best human beings in the league.” Here’s his full, strong backing of Walton. pic.twitter.com/nNo6uOS1i1 — Anthony Slater (@anthonyVslater) 2019年4月12日

看到自己「愛徒」華頓跟湖人分道揚鑣，勇士總教練科爾13日當然要跳出來替華頓喊冤，同時怒批湖人管理階層做了錯誤決定，「湖人失去了這個聯盟最優秀的教練之一，我替華頓感到遺憾。」科爾更暗示湖人內部老早就出了問題。

「作為一名NBA總教練，環境的影響非常重要，」科爾表示，「球隊管理階層的團結程度與動力，都隊總教練的工作帶來重大影響。總教練雖有很大權力，但如果球隊內部出了問題，往往都會成為第1個犧牲者，湖人就是如此。」

「如今湖人失去一名優秀教練，一個可以信任的人，一個願為這支球隊傾盡全力的人，」科爾說，「我對華頓遭遇感到難過，也感覺自己很幸運，每天能跟一些優秀同事與球員工作，聯盟像我這麼幸運的人不多，沒幾隊有勇士這種氛圍。」

其實科爾無須擔心華頓會失業太久，因為《The Athletic》記者阿米克隨即爆料，聽到華頓被湖人開除的消息，國王總管迪瓦茲第一時間就安排要跟華頓進行面試，畢竟國王才剛開除總教練耶格，看來華頓成為國王新主帥機會很高。

(中時電子報)