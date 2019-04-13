謝惠仁在彰化北斗埤頭一帶開設私人神壇公廟，供奉關聖帝君，此次接駕也特別製作1250件上衣和帽子，要分送給同行者穿。(謝瓊雲翻攝)

謝惠仁在彰化北斗埤頭一帶開設私人神壇公廟，供奉關聖帝君，此次接駕也特別製作1250件上衣和帽子，要分送給同行者穿。(謝瓊雲翻攝)

謝惠仁聯合許多地方人士，下午將親自接駕大甲媽鑾轎，並向大甲媽獻金牌。(謝瓊雲翻攝)

謝惠仁在彰化北斗埤頭一帶開設私人神壇公廟，供奉關聖帝君，此次接駕也特別製作1250件上衣和帽子，要分送給同行者穿。(謝瓊雲翻攝)

犯下狙殺彰化縣天道盟不倒會會長「阿不拉」謝通運的殺手謝惠仁，2001年遭判刑無期徒刑定讞，2017年3月10日假釋出獄，回到故鄉二林、芳苑一帶生活，為求轉運，預計下午將在埤頭接駕，並與地方人士一起向大甲媽獻金牌，警方證實此事，事先已獲謝惠仁知會，將派駐150名警力在場坐鎮。

謝惠仁犯下槍擊案後逃亡7年，最後仍被逮捕歸案，判刑定讞後入獄服刑，時任刑事局偵三隊警官的黃文夏逮捕他後經常主動寫卡片勸他改過向善，他在獄中也努力洗心革面，去年出獄後力求振作，除了開設一間公司行號做小生意，也在彰化縣埤頭鄉設立一家私人宮廟神壇，供奉關聖帝君。

彰化縣刑警大隊副大隊長林世明證實，大甲媽鑾轎中午抵達埤頭香後，將到埤頭知名的炸彈媽祖─合興宮短暫駐駕停留，預計下午1點10分起駕，謝惠仁一行人則將在埤頭鄉農會旁的台灣百寶村路段接駕，並聯合多名鄉鎮長、農會總幹事，一起向媽祖獻金牌。金牌名冊也已事先告知大甲鎮瀾宮廟方。

根據了解，謝惠仁出獄後力圖振作，也向大甲鎮瀾宮媽祖祈求轉運，發願要連續接轎三年，因此去年剛假釋出獄就已經在警方同意下低調接過神轎，明年還有一年；這次他也特別以自己所供俸的關帝爺君神像，印製1250件T-shirt要讓同行接轎者穿。

北斗分局長洪文宏指出，除了調派保四總隊2小隊共80名警力支援、刑大和分局另有70名警力，合計150名員警會進駐現場，嚴防有不法份子趁機滋事。

(中時 )