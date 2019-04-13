台北市建成國中今迎接51周年校慶，身為校友的旺旺集團董事長蔡衍明自掏腰包捐款百萬幫助清寒學生，校方致贈感謝狀，由蔡衍明特助朱鴻達代為收下。（杜宜諳攝）

台北市建成國中今迎接51周年校慶，活動包含園遊會、校史回顧及花燈展示。身為校友的旺旺集團董事長蔡衍明得知學校有清寒學生，自掏腰包捐贈百萬，校方成立「旺旺集團蔡衍明董事長獎學金」協助學生順利求學，現場也頒發感謝狀，由蔡衍明特助朱鴻達代為收下，氣氛溫馨。

1968年創校的建成國中原設於華陰街，後遷移至原北市府、日據時期「建成小學校」舊址，緊鄰台北當代藝術館，集結豐富的人文藝術資源，校友在各領域均有傑出表現，包含旺旺集團董事長蔡衍明、台北教育大學教授莊淇銘等人。

旺旺集團董事長蔡衍明特助朱鴻達表示，董事長因公務不克前來，但仍心繫母校，請他代為出席，由於董事長對學校有很深的感情，得知有清寒學生需要幫忙，就馬上自掏腰包捐款百萬，期盼能為教育發展盡一份心力。

建成國中校長黃啟清表示，這次51校慶主題為創新與傳承，孩子有品格、守秩序、懂禮貌，除了在地文化的耕耘，也強調內心品格，讓學生確認自身價值，進而邁向國際。

黃啟清表示，董事長十分熱愛母校，校方也把這份熱情轉換為對學生的支持，設立「旺旺集團蔡衍明董事長獎學金」，除了協助清寒、家庭有需要的學生，另也對成績優秀學生給予肯定，十分感謝董事長的幫忙。

圖說：台北市建成國中今迎接51周年校慶，身為校友的旺旺集團董事長蔡衍明自掏腰包捐款百萬幫助清寒學生，校方致贈感謝狀，由蔡衍明特助朱鴻達代為收下。（吳堂靖攝）

(中時 )