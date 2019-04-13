Wei-Yin Chen talks tonight’s outing, his pitching setbacks, and adjustments that need to be made for the @Marlins pitcher.

#JuntosMiami #MLB pic.twitter.com/qTcelTg9Qa — FOX Sports Florida (@FOXSportsFL) April 10, 2019

馬林魚左投陳偉殷對紅人被打得很慘，2局被敲4轟失10分，幾乎是史上被打最慘的中繼投手。這表示陳偉殷並不適合做牛棚，擔任先發消化局數才是他的專長。馬林魚球迷很生氣，他們怪罪總裁希爾(Michael Hill)當初不該給陳8000萬美元，那是馬林魚簽過最貴的自由市場投手。

球迷還建議球隊把陳偉殷拿去交換金鶯一壘手戴維斯(Chris Davis)。戴維斯是堂堂全壘打王，現在連續打擊槓龜創了紀錄(破陳偉殷紀錄)，他和老隊友陳偉殷的年薪都是2000多萬美元，或許金鶯願意交換？去年的金鶯還有商量(115敗)，但他們本季戰績不差，而且戴維斯剩餘的合約比陳偉殷還長，馬林魚寧可留著陳。

當然馬林魚可以把陳偉殷DFA(指定轉讓)，將他移出40人名單，補進年輕球員。至於薪資問題，反正都是遲早要付給他的，何不認賠殺出。大聯盟官網不建議這麼做，「馬林魚應該嘗試各種可能性，像是讓陳來幫年輕投手扛局數。」

比較好的方法是在7月31日交易大限前找到買主，讓陳偉殷跟別人包裹一起賣，然後由馬林魚負擔陳的部分薪資。重建中的球隊大概會願意買幾個年輕投手，然後以半價(大約1000萬美元)收下陳，這樣減輕了馬林魚負擔，也讓陳有更多登板機會。除非馬林魚打算讓陳回歸先發，否則像現在這樣困著對雙方都沒有好處。

(中時電子報)