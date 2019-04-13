小貨車因油箱破裂，起火燃燒，不幸燒死受困的重機騎士。（新城警分局提供）

蘇花公路162.5公里和仁段今早發生一起死亡車禍，駕駛小貨車的吳姓駕駛行經該路段北上方向，疑似因左轉時與後方大型重機發生擦撞，小貨車右側油箱破裂瞬間燃燒，吳姓駕駛與乘客即時脫困，重機騎士則因撞擊力過大，被甩進小貨車車斗，陷入火海中，當場燒死。

據了解，30歲的吳姓小貨車駕駛與20歲王姓副駕今早從花蓮市出發，前往蘇花改和仁段工程參加勞安課程，疑似左轉進隧道口時與北上重機發生擦撞，由於火勢立刻竄開，重機與小貨車瞬間陷入火海，2人從車上跳出，卻不見重機騎士身影。

新城警分局指出，重機騎士騎乘APRILIA 830cc大型重機車，由於被發現時全身焦黑，目前僅查獲重機車主新北市44歲林姓車主，已聯繫車主弟弟前來指證身份，小貨車吳姓駕駛酒測值為0，王姓副駕受到輕微燙傷，由於現場監視器，貨車上行車記錄器已燒毀，詳細原因目前仍待調查。

(中時 )