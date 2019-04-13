新北市消防局第四救災救護大隊烏來分隊26歲王姓消防役男於上月19日下午10時許，在分隊寢室內吸食K他命，疑因吸食後發生吸毒反應，全身抽搐、意識不清，所幸送醫後恢復意識，王某在消防員陪同下向警方自首，警訊後依法裁罰。

警方調查，王某有毒品前科，擔任消防替代役男，於去年6月分發至新北市消防局第四救災救護大隊烏來分隊，上月19日下午10時許，在分隊寢室內吸食K他命，吸毒後從床鋪跌落地板，身體抽搐、意識不清，分隊人員發現連忙將他送醫。

王某送醫後無礙，4天後由消防局第四救災救護大隊人員陪同他前往新店警分局烏來分駐所自首。警方檢測王某尿液，測出些微的藥物陽性反應，訊後依法裁罰。

警方表示，依據《毒品危害防制條例》第11-1條，無正當理由持有或施用第三級或第四級毒品者，處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並應限期令其接受4小時以上、8小時以下之毒品危害講習。

新北市府消防局表示，王某被發現時，從床鋪跌落地板、全身抽搐，鼻孔一邊用衛生紙塞住，另一邊鼻孔鼻涕橫流，身旁發現有一玻璃盤，盤上有鐵板及白色不明粉末，事後訪談王某，他坦承確實有吸食K他命，經考績委員會審核，該役男記過2次，並罰勤16小時。

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(中時 )