民進黨中執會通過初選協調延長案，總統初選民調將延至5月22日之後，此舉引發挺前行政院長賴清德基層不滿，認為延後時間有助於總統蔡英文。對此，國民黨台北市議員羅智強表示，蔡英文已啟動連任三部曲計劃，先是毀滅賴清德，接著聯合台北市長柯文哲的力量抑制藍軍，最後就是殲滅高雄市長韓國瑜。國民黨必須小心應對。

羅智強在資深媒體人劉寶傑的政論節目上表示，民進黨為了擊垮賴清德，已到了無所不用其極的地步。有人能想像有一天賴清德會變統派嗎？一個台獨工作者居然會變成統派！他為賴清德感到悲哀，也佩服網軍抹紅的能力。

羅智強認為，民進黨的「毀賴計畫」會成功。賴清德就像三國時代的呂布，但比呂布更糟糕！因為呂步雖有勇無謀，但旁邊還有一個軍師，偶爾幫忙出主意。可賴清德身旁連一個軍師都沒有，就是一個徹頭徹尾的呂布，戰力很強，卻無謀略，且賴更有三個致命的失算。

羅智強接著指出賴的三個失算。第一個，賴沒算到蔡英文可以連命都不要，都要贏得這場初選；第二個失算，則是賴一出手居然打特赦前總統陳水扁議題，直接嚇跑中間選民；最後一個，賴倒底有沒有決心打贏初選，到現在賴的回應都軟趴趴，也讓支持賴清德的人失望。蔡英文拚的生死，賴拚的是輸贏，光鬥志就不一樣，賴清德怎麼跟人家鬥？

羅智強指出，蔡英文第一部曲毀賴後，第二步就是聯柯制藍，蔡英文滅賴出如此重手，自己不可能不受傷，蔡英文連嗆退黨的原子彈都秀出來，初選殺到連民主精神都不顧，有可能讓賴清德絕處逢生。因此，柯文哲的態度都非常重要，這場賴蔡爭鬥，得利的不是國民黨，而是柯文哲。

羅智強警告，蔡英文最後一步就是殲滅韓國瑜。民進黨實在殘忍，對付昔日戰友，竟下如此狠手來練兵，現在用在賴清德的招式，最後會十倍用在韓國瑜的身上。如同霹靂布袋戲一葉書所說的，「世事如棋，乾坤莫測」。

(中時電子報)