68歲日本籍男子騎機車擦撞紐澤西護欄後，跌落約100公尺處深溪谷，送醫後宣告不治。（葉書宏翻攝）

68歲日本籍男子騎機車擦撞紐澤西護欄後，跌落約100公尺處深溪谷，送醫後宣告不治。（葉書宏翻攝）

68歲日本籍男子騎機車擦撞紐澤西護欄後，跌落約100公尺處深溪谷，送醫後宣告不治。（葉書宏翻攝）

68歲日本籍山田姓男子12日下午10時許，騎機車行經新北市烏來區台九甲12.4公里處，疑因天色昏暗，擦撞紐澤西護欄後，跌落約100公尺處深溪谷，消防局出動16名消防人員前往搶救，山田救起時仍有生命跡象，豈料送醫急救後，於今（13日）凌晨0時許宣告不治，詳細車禍原因待警方進一步釐清。

警方調查，山田12日下午10時許，擦撞紐澤西護欄後，整個人彈飛跌落約100公尺處深溪谷，消防局出動吊車吊掛搶救，於晚間11時30分將他救起。山田被救起時意識清醒，還可以用日語大聲喊「痛！」

警消將他送往新店耕莘醫院急救，送醫途中病情急轉直下，於今（13日）凌晨0時許宣告不治。警方將進一步抽血釐清是否有酒駕，車禍原因待進一步釐清。

據悉，山田擔任日本某資源回收公司社長，來自日本宮城縣仙台市，為了能和深愛的亡妻一起來台灣欣賞美景，去年11月帶著亡妻的骨灰搭乘飛機來到台灣，當時租車環島，卻在新店山區迷路求助警方。

警方當時熱情招待山田，並熱心幫忙安排晚餐、旅館，山田帶著愛妻的行為也因此登上媒體版面。

(中時 )