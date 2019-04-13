高雄市長韓國瑜2006年倒扁身影。(圖/本報系影音截圖)

高雄市長韓國瑜2006年倒扁身影。(圖/本報系影音截圖)

201904011中天新聞 倒扁戰將！熱血憂國多年不變 「韓」曾領導紅衫軍

2006年的「百萬人民倒扁運動」，堪稱近年台灣最激勵人心的社會運動。沒人想到，如今引領「韓流」被視為「藍營救世主」、無數人投以領袖期待的韓國瑜，卻早在當年倒扁運動時擔任倒扁副總指揮。縱然失志沉潛17年，卻仍不忘關心時政；昔日倒扁身影，也讓韓粉激動不已，大喊：「我的天！」

「我們希望一代比一代好，所以阿扁要怎麼樣？」「下台！」時任倒扁副總指揮的韓國瑜，帶領台上北一女中倒扁學生，與台下百萬倒扁民眾振臂疾呼。韓綁著紅色頭巾與值星帶，身材瘦削聲音卻跟現在一樣高亢，將全場情緒沸騰到最高點。

13年前的韓國瑜，就算沒了立委舞台，仍站上倒扁第一線，絲毫沒放棄對國家未來的期待。「我們凱達格蘭的勇士們，我們這麼的颳風、打雷、下雨、曬太陽，我們都不離開，為的是台灣乾淨的政治！怕的是下一代長大後，罵我們爸爸、媽媽、阿公、阿嬤，你們為什麼把這麼骯髒的政治，交給我們！」韓指著台下，一字一句激勵現場民眾。

當年的韓國瑜不到50歲，身型與造型卻與今日無異，同樣的禿頭、樸素與熱情。唯一不同的是身邊的群眾。當年的形單影隻，如今有了萬千韓粉相挺；國民黨「邊緣人」，也搖身一變「藍營救世主」。韓粉看了感動不已，紛紛留言：「我的天！」「太帥啦！」「真正愛台灣人的英雄！」「感謝當年韓國瑜市長挺身而出」。也有人不滿道：「為什麼這樣的人才國民黨都沒發現？」

(中時電子報)