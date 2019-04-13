科技部GASE中心舉辦「2019科技部全球青年暑期營」，活動期程為6周，將安台海內外參與學生，到相關實驗室分組學習。（主辦單位提供）

為培育新世代科技人才，並促進學術研究國際化，科技部全球事務與科學發展中心（MOST Center for Global Affairs and Science Engagement，簡稱GASE）舉辦「2019科技部全球青年暑期營」將於6月18日揭開序幕，此次暑期營以量子科技及人工智慧為主軸，將招收50位來自全球各地的優秀學生，來台參加為期6周的暑期研習課程，講座也將邀請玉山學者演講。

科技部GASE中心由台大擔任執行單位，並與台大系統兩校，即台灣師範大學與台灣科技大學，一同組成先期規畫團隊；考量到具高速運算優勢的量子科技與AI人工智慧，正在帶動一波技術革命，兩者巨大的應用潛力，使世界各國紛紛提出相關技術的發展計劃。

科技部GASE中心舉辦「2019科技部全球青年暑期營」走在科技的最前沿，營隊不只邀請國內頂尖學術與研究師資，以體驗式學習（experiential learning）的方式，透過第1週專題授課，及其後5週至全台相關實驗室的分組學習，深化與會學員對我國前瞻技術、創新科技研究及文化的了解。

科技部GASE中心期盼，能在名師的指導下與傑出的台灣學生們切磋合作，共同研究並發表成果，以「科技外交」帶動未來科技菁英來台深造或進行研究，同時促進我國學術界與國際間的密切交流。

台大森林系教授、科技部Gase中心主任袁孝維表示，科技部成立GASE中心並與台大合作，將在春夏秋冬開辦「四季講堂」，計畫在春夏兩季舉行人文社會講座、秋季為工程，冬季則是物理，講座除了邀請海內外學生參加，也會邀請玉山學者擔任講者，第一場四季講堂目前預定在5/3舉行，由玉山學者、法國國國家科學院士 Dr. Jean-Marc Egly 主講。

「2019科技部全球青年暑期營」已開始報名，即日起符合資格的國際學生，可以經由科技部駐外單位推薦參加，或由網路自行報名。科技部及GASE中心將補助錄取的學生課程與住宿費用。

GASE中心是由台灣大學承接科技部計畫而成立，協同台灣師範大學與台灣科技大學共同為國內大專院校服務，目的是有效且即時地將國內科技發展動向與研究亮點廣宣於國際上。

GASE中心網站每月一期發送電子報，將台灣高水準、具產業領航力、具社會影響力的科研結果進行推廣，藉以打造台灣科研的國際品牌，促進國際合作與產學鍵結，期能以科研力量佈局全球，讓台灣領航的科研領域之卓越成就具有國際能見度。

(旺報 )