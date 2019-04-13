外交部13日指出，美國羅德島州副州長麥丹尼（Daniel McKee）應我政府邀請，訂於4月13日至18日率團來訪。此次為麥丹尼副州長任內第2度來訪，期間適逢《臺灣關係法》立法40週年，不僅象徵羅州與我友好情誼，更彰顯我方與美方之間在地方政府及人民交流方面的堅實夥伴關係，外交部表示誠摯歡迎。

外交部聲稱，麥丹尼副州長此行來訪主要是為了代表羅德島州政府，出席我國政府與民間企業致贈羅州6艘龍舟的捐贈儀式，該捐贈儀式將於4月17日在外交部舉行。來訪期間，麥丹尼副州長也將拜會我國經濟部、衛福部及教育部，並接受外交部政務次長徐斯儉款宴。訪團盼藉此行瞭解我國政經發展現況，並探尋雙方在全民健保、生技醫療及教育文化等的合作交流機會。

外交部指出，我方與羅德島州往來及經貿關係密切，去(107)年我國是羅州在亞洲第5大出口市場，全球第20大進口來源。我政府與羅州更於去年9月6日簽署駕照免試互換協議，是第1個與羅州簽署此協議的外國政府。

(中時 )